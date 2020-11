L’attaquant international algérien de Montpellier HSC, Andy Delort, a signé dimanche sa quatrième passe décisive de la saison, à l’occasion de la victoire décrochée en déplacement face à Lorient (1-0), dans le cadre de la 12e journée du championnat de Ligue 1 française de football.

L’unique but de la partie a été inscrit par l’international serbe Petar Skuletic (79e) sur une passe de Delort, concluant un contre des Montpelliérains.

Ces derniers enregistrent pour l’occasion leur troisième succès consécutif à l’extérieur.

Grâce à cette nouvelle offrande, Delort (29 ans) revient à une passe du trio de tête du classement des passeurs de la Ligue 1 française : Jonathan Bamba (Lille), Gaëtan Laborde (Montpellier) et Florian Thauvin (Marseille), qui comptent cinq passes chacun.

Delort reste le meilleur buteur de son équipe avec 6 réalisations, à trois unités de l’actuel meilleur buteur du championnat, Kylian Mbappé (PSG) qui détient 9 buts. A l’issue de cette victoire, Montpellier rejoint provisoirement à la 2e place au classement l’Olympique Lyon et l’AS Monaco avec 23 points chacun, à deux unités du le ader Paris SG.