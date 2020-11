Le MCA est allé accrocher les Béninois des Buffles du Borgou (1-1) à Porto-Novo, alors que le CRB s’est imposé dimanche avec autorité face aux Libyens d’Al-Nasr (2-0), au stade olympique du 5-Juillet (Alger).

Le Chabab, qui jouait pour l’occasion son deuxième match officiel de la saison, neuf jours après sa victoire en Supercoupe d’Algérie devant l’USM Alger (2-1), a fait l’essentiel en l’emportant grâce à deux réalisations signées la nouvelle recrue béninoise Marcellin Koukpo (14e) et le capitaine Chamseddine Nessakh (60e). Même s’il y avait de la place à une victoire plus importante, le champion d’Algérie en titre a laissé une bonne impression dans l’ensemble, évitant notamment d’encaisser un but, dont les conséquences auraient pu être préjudiciables en vue du match retour, prévu samedi prochain en Egypte.

"Nous avons certes remporté ce match aller, mais rien n’est encore acquis, on n'est pas encore qualifiés.

Il nous reste une seconde manche qu’on doit absolument bien gérer pour assurer notre qualification à la prochaine étape", a réagi Nessakh à l’issue de la partie. Avec cette nouvelle victoire, le Chabab, qui signe son retour en C1 presque 20 ans après sa dernière participation, affiche d’emblée ses ambitions en ce début de saison, lui qui compte jouer son va-tout sur tous les fronts.

Le MCA échoue à vaincre le signe indien mais tient bon

Le MCA, vice-champion d’Algérie, n’a pas fait mieux qu’un match nul en dehors de ses bases face à une modeste équipe béninoise des Buffles du Borgou (1-1).

Ayant mené au score grâce à une réalisation du milieu de terrain Miloud Rebiaî (25e), le Mouloudia a inexplicablement reculé d’un cran en seconde période pour permettre aux locaux de remettre les pendules à l’heure.

A l’instar du CRB, le "Doyen" pouvait aisément marquer plus de buts et prétendre vaincre le signe indien. En effet, le MCA n’a plus gagné en Afrique depuis 1976, soit l’année du premier et dernier titre continental remporté par les "Vert et Rouge".

"Nous avons réalisé un bon résultat dans des conditions climatiques assez difficiles. Je remercie l’entraîneur Nabil Neghiz pour sa confi ance. Maintenant, nous devons bien préparer la seconde manche pour valider notre ticket au prochain tour", a indiqué le portier mouloudéen Ahmed Boutaga, auteur d’arrêts décisifs. La seconde manche se jouera vendredi prochain au stade olympique du 5-Juillet (15h00). En cas de qualification, le MCA sera opposé au 1er tour au vainqueur de Mlandege FC (Zanzibar) - CS Sfaxien de Tunisie (aller : 0-5), tandis que le CRB affrontera le vainqueur de la double confrontation entre l'Armée patriotique rwandaise et Gor Mahia du Kenya (aller : 2-1). Le match aller se jouera les 22-23 décembre, tandis que la manche retour est fixée aux 5-6 janvier 2021.