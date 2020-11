Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a procédé au versement de subventions financières au profit de neuf athlètes, dans la cadre de la prise en charge des sportifs qualifiés et qualifiables aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo-2020 ainsi qu'en prévision des Jeux méditerranéens d'Oran-2022, indique dimanche un communiqué du MJS.

Ces subventions ont été attribuées à neuf athlètes représentant trois fédérations olympiques : le tir sportif (1 athlète), l'escrime (6 athlètes) et le badminton (2 athlètes). "Ces subventions se concrétisent à travers des contrats de performances relatifs aux programmes de préparation propres à chaque athlète. Elles couvrent les stages de préparation à l'intérieur du pays et à l'étranger, la participation aux compétitions internationales, les équipements sportifs ainsi que les rémunérations de l'encadrement technique", précise le MJS. Dans le cadre de la politique de prise en charge "optimale" des athlètes qualifiés et qualifiables aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo ainsi qu'en prévision des Jeux méditerranéens d'Oran 2022 , le MJS avait annoncé mardi dernier sa décision d'octroyer des subventions destinées à 325 athlètes (127 filles et 198 garçons), représentant 21 fédérations. Les fédérations sportives concernées sont : le handisport, l'athlétisme, le cyclisme, la boxe, le handball, les luttes associées, le karaté-do, le judo, la gymnastique, la natation, l'aviron et le canoë kayak, le basket-ball, l'escrime, le tennis, le volley-ball, la voile, l'haltérophilie, le badminton, le taekwondo, le tir sportif et le tennis de table.