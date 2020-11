"La piste en question est fabriquée en Suisse et la fermeture de l’espace aérien pour contrer la propagation du coronavirus nous a faussé les calculs, et contraint de reporter le lancement des travaux.

Mais il y a deux semaines de cela, nous avons réussi à avoir l’autorisation d’acheminer cet équipement vers Oran", a indiqué, Farid Bousaâd.

La dernière décision des autorités sportives algériennes de délocaliser à Oran le championnat d’Afrique d’athlétisme (seniors), alors qu’il était programmé à Alger, pousse l’entreprise chargée des travaux de la pose de la piste d’athlétisme, aussi bien au niveau du stade de 40.000 places qu’au stade d’athlétisme (4.200) relevant du nouveau complexe sportif d’Oran, à les accélérer, a ajouté le même interlocuteur.

Le championnat d’Afrique d’athlétisme, qui devait avoir lieu en juin dernier avant qu’ il ne soit reporté pour l’année prochaine à cause de la crise sanitaire qui sévit dans le monde, aura lieu finalement à Oran du 1 au 5 juin 2021, rappelle-t-on.

Outre l’importation de la piste d’athlétisme, l’entreprise chargée des travaux concernés est confrontée à un autre problème, selon son premier responsable.

"Vu que l’espace aérien est toujours fermé, on doit trouver une solution pour permettre aux experts de l’entreprise de fabrication de la piste d’athlétisme de nous rejoindre pour nous assister dans l’opération de la pose.

La présence de ces experts étrangers est indispensable", a insisté le même responsable, tout en s’engageant à livrer cette piste en l’espace de deux mois de son acheminement, "si tout marche comme prévu", a-t-il souligné. Il a, en outre, vanté la qualité de la piste, qui comporte dix couloirs, informant que les stades de Zürich, Berlin et Monaco sont équipés du même genre de piste, et signalant qu’en Afrique "seul le stade d’Addis-Abeba en Ethiopie est doté d’une piste de cette qualité de haute facture qui aide énormément les athlètes à réussir les belles performances".

Et en prévision toujours du championnat d’Afrique d’athlétisme, les travaux d’usage précédant la semence du gazon du stade d’athlétisme, qui sera réservé à la préparation et l’échauff ement des athlètes, viennent d’être lancés, a fait savoir la même source, dont l’entreprise attend la réception par les services concernés de la pelouse du stade de 40.000 places, qu’elle a "totalement achevée".

Outre le déroulement à Oran du prochain championnat d’Afrique, la capitale de l’Ouest se prépare aussi à accueillir la 19e édition des jeux méditerranéens, prévus initialement l’été prochain, avant qu’ils ne soient décalés à 2022 (25 juin-5 juillet) en raison de la crise sanitaire mondiale.