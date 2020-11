Des centaines de manifestants se sont réunis samedi à la Place de la République à Paris, pour dénoncer la répression marocaine à l'encontre des sahraouis et exiger une réunion d'urgence du Conseil de sécurité en vue d'accélérer l'organisation du référendum d'autodétermination au Sahara Occidental occupé. Le rassemblement a été tenue à l'appel du Collectif des associations de la Communauté Sahraouie en France et la Plateforme pour la Solidarité avec le peuple du Sahara occidental, a indiqué Mohamed Sidati à l'APS, évoquant un "évènement important" qui marque" l'unité et la cohésion du peuple sahraoui".

La manifestation vient également en soutien aux 19 prisonniers politiques sahraouis de Gdeim Izik, dont les peines ont été injustement confirmées par la cour de Cassation de Rabat.