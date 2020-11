Les services de la commune de Souk Ahras ont doté (7) sept écoles primaires d’un système d’énergie solaire dans le cadre d’une première expérience en la matière, a indiqué samedi le président de l’assemblée populaire communale (P/APC) de cette collectivité, Mostefa Rouaïnia. L’opération qui a nécessité 30 millions de dinars sur le budget de la commune concernera au total 15 écoles primaires, a précisé le même responsable, assurant que l’objectif est de contribuer à la transition vers une énergie propre, non néfaste à l’environnement et réduire parallèlement les charges financières occasionnées par les factures d’électricité. Selon la même source, la commune a également consacré 70 millions de dinars, dans le cadre de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales pour équiper les poteaux d’éclairage public de plusieurs axes routiers en lampes économiques, à l’instar de la RN 16 sur une distance de 3 km, ainsi que la route menant à Ouled Driss sur 3 km également en passant par la cité Hamma Loulou. Un éclairage public à l’énergie solaire a été en outre mis en service le long de la rout e menant de la cité 400 logements de la ville de Souk Ahras en direction de la commune de Zaârouria en passant par le cimetière des chouhada sur une distance de 2,5 km, a indiqué le même responsable.