Les travailleurs de l’unité de l’Algérienne des eaux (ADE) de Souk Ahras ont participé, samedi, à une opération de plantation de 2.500 arbustes sur les berges du barrage de Ain Dalia, à 7 km à l’Ouest du chef-lieu de wilaya.

L’opération qui a mis à contribution également des agents de la conservation des forêts, de la direction des ressources en eau, des citoyens et des associations s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale lancée le 25 octobre passé et a permis la mise en terre, à ce jour, de 22.500 arbustes, a précisé le secrétaire général de la wilaya, Saïd Khelil. Cette nouvelle opération de reboisement sur les berges de ce barrage vise à protéger cet ouvrage qui représente la principale source d’approvisionnement de la wilaya de Souk Ahras en plus des communes de Ouenza et El Aouinet (wilaya de Tébessa) et Berriche et Ain Béida (Oum El Bouaghi), a indiqué le même responsable. De son côté, la chargée de communication de l’ADE, Mme Nabila Lemouchi, a souligné que 1.500 plants de pins d’Alep et de chêne-liège ont été mis en terre sur les berges du barrage de Ain Dalia et 1.000 autres au niveau des des stations de pompage et de traitement des eaux dans le but d’éviter l’érosion du sol et favoriser la régénération des aires incendiées. Pour sa part, le conservateur des forêts a rappelé notamment que samedi dernier 20.000 arbustes de diverses espèces ont été plantés dans la forêt de Boussessou dans la commune de Taoura.