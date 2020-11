Le Brésil a enregistré 51.922 nouveaux cas de COVID-19 et 587 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, ce qui en porte le total national à 6.290.272 infections, dont 172.561 décès, a déclaré samedi le ministère de la Santé.

En novembre, une augmentation des hospitalisations a été observée dans au moins neuf Etats, dont Sao Paulo, qui reste le plus touché du pays avec 42.048 décès enregistrés jusqu'à présent. Eduardo Leite, gouverneur de l'Etat du Rio Grande du Sud, limitrophe de l'Uruguay et de l'Argentine, a déclaré vendredi que la région connaissait "le pire moment de la pandémie" et une "deuxième vague", avec le plus faible nombre de lits d'hôpitaux disponibles depuis mai.

Le Brésil se classe troisième en nombre de cas dans le monde, après les Etats-Unis et l'Inde, et deuxième en bilan de décès derrière les Etats-Unis.