Un total de 180 médecins en Indonésie sont morts à cause de la pandémie de COVID-19, a déclaré samedi l'Association médicale indonésienne. Sur ces 180 médecins, 92 étaient des médecins généralistes, 86 des spécialistes et deux des internes. La majorité des médecins décédés venaient de Java Est (38), Jakarta (27), Sumatra Nord (24), Java Centre (15) et Java Ouest (12). Samedi, le groupe de travail COVID-19 en Indonésie a confirmé un total, jusqu'à présent, de 527.999 cas, dont 441.983 guérisons et 16.646 décès.