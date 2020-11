Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a annoncé, samedi, la tenue, à partir de la semaine prochaine, d’une rencontre avec les partenaires sociaux, sur la rentrée universitaire 2020-2021 prévue le 15 décembre prochain.

Dans une déclaration à la presse en marge de sa supervision du lancement d'une campagne de reboisement d'espaces au niveau d'établissements universitaires et de recherche à Alger, le ministre a affirmé qu’il "entamera à partir de la semaine prochaine, des rencontres avec les partenaires sociaux sur la rentrée universitaire pour l'année 2020-2021", soulignant que "la préparation de cette année universitaire avait commencé en mois d’août dernier".

Toutes les informations et procédures inhérentes à la rentrée universitaire seront dévoilées la semaine prochaine, a précisé M. Benziane, ajoutant que le ministère est "prêt" à tous les scénarios possibles sur la rentrée universitaire, notamment le scénario du 15 décembre prochain.

Concernant la clôture de l'année universitaire 2019-2020, le minist re a indiqué que "celle-ci prendra fin le 15 décembre prochain", notant que "plus de 90 % des étudiants ont terminé leur formation". Quant aux 280.000 nouveaux bacheliers, le ministre a dit que les cours seront dispensés par groupes et ce «en présentiel et à distance ».