L'Agence nationale pour l'amélioration et le développement du logement (AADL) a lancé samedi matin la dernière opération de choix du site, au titre du programme AADL 2 au profit de 101.891 souscripteurs dans 33 wilayas, a indiqué samedi à l'APS le DG de l'Agence, Tarek Belaribi.

Le quota de logements proposé au choix à Alger inclut 44.457 unités, selon le DG qui a affirmé que "les souscripteurs sont invités à partir de ce samedi à 11h à choisir parmi les 11 sites proposés".

A noter que la date butoir pour le choix du site a été avancée au 28 novembre, au lieu du 30 préalablement fixé, "le site étant techniquement prêt et les préparatifs parachevés avant les délais, dans l'espoir de permettre aux souscripteurs d'effectuer leur choix aisément en profitant du week-end", a-t-il expliqué.

Après consultation du site électronique de l'agence AADL par l'APS, un total de 20 sites est proposé sur Alger, Blida, Tipasa et Boumerdès au profit des Algérois.

Il s'agit, en effet, des sites implantés à Beni Tamou, Bouinan, Meftah, Larbaa à Blida, Fouka, Douaouda et Bousmaïl à Tipasa, et Boudouaou à Boumerdes . La wilaya d'Alger compte le plus grand nombre de sites sis à El Harrach, Réghaia, Douéra, Khraicia, Birtouta, El Melha, Draria, El-Achour, Bordj El Bahri, Aïn Benian, Zéralda et Sidi Abdellah. A une question sur le taux d'avancement des travaux dans le sites susmentionnés, M. Belaribi a fait r marquer que "partout dans les sites proposés, les travaux de réalisation ont débuté depuis quelques mois déjà",