Le Malgache Jonah Ratsimbazafy a été élu vendredi président de la Société internationale de primatologie (IPS), a affirmé la ministre malgache de l'Environnement et du Développement durable, Baomiavotse Vahinala Raharinirina.

"C’est avec un grand plaisir et une grande fierté que je félicite le professeur Jonah Ratsimbazafy pour son élection en tant que président de l'IPS", s'est réjouit Mme Raharinirina à cette occasion, notant que cette personnalité scientifique malgache "est connue pour sa ferveur dans le domaine de la protection des lémuriens de Madagascar". Le professeur Jonah Ratsimbazafy compte plusieurs réalisations à son actif, dont notamment la découverte de la nouvelle espèce de lémuriens à Madagascar, le Microcebus Jonahi, qui porte d'ailleurs son nom. L'IPS est une plateforme qui réunit les primatologues du monde et facilite leur collaboration, dans le but de contribuer à la préservation et la conservation des espèces de primates dans le monde.

Avec cette nouvelle responsabilité, le professeur Jonah Ratsimbazafy a un défi de taille à relever durant les 4 ans de son mandat, a souligné la ministre malgache.