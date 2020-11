Plus de 1.700 foyers ont été raccordés au réseau de gaz naturel dans la wilaya de Naama dans les 10 mois de l’année en cours, a-t-on appris samedi de la direction locale de la société de distribution de l’électricité et du gaz.

Ces foyers ont été raccordés à travers la réalisation d’un réseau de distribution de 14 kilomètres portant le nombre de clients bénéficiaires de cette énergie à 42.528 dans la wilaya, a-t-on indiqué.

La wilaya a relevé une nette évolution en termes de distribution du gaz.

Les différents programmes ont permis de raccorder les communes, les villages et les sites classés zones d’ombre où cette énergie est nécessaire à l’investissement agricole et industriel, a-t-on souligné.

Par ailleurs, une campagne de sensibilisation lancée en novembre et s’étalant jusqu’à mars prochain se poursuit à travers les 12 communes de la wilaya de Naama, pour donner des conseils et des orientations sur l’usage sécurisé du gaz naturel, à travers notamment les cités d’habitation nouvellement raccordées, les marchés, les écoles et les mosquées, entre autres.