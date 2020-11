"Cet épisode constitue un point d'alerte majeur pour la sécurité et la crédibilité des institutions européennes", soutient la présidente de la sous-commission Sécurité et Défense de l'Assemblée, l'eurodéputée centriste française Nathalie Loiseau (Renew), dans un courrier au chef de la diplomatie Josep Borrell.

Un journaliste néerlandais a utilisé vendredi dernier les codes d'accès de cette visioconférence des ministres de la Défense de l'UE dont une partie était visible sur une photo postée sur son compte Twitter par la ministre néerlandaise Ank Bijleveld.

L'incident "pose la question de la sécurité des lignes, de la vulnérabilité de nos infrastructures internes et de la capacité plus générale de nos institutions à protéger les échanges d'informations de la plus haute sensibilité", s'insurge Natha lie Loiseau dans cette missive co-signée par les élus membres de la sous-commission.

L'Espagnol Josep Borrell est invité à "expliquer les circonstances précises qui ont permis une telle intrusion" et sur les mesures qu'il entend mettre en place pour "sécuriser de manière significative les moyens de communication servant à la tenue des réunions de haut niveau de l'Union européenne".

"Cet épisode pose la question plus générale de la sécurisation des institutions européennes dans leur ensemble", estiment les signataires de la lettre.

"A l'heure où des attaques de type cyber se multiplient sur nos infrastructures, l'Union européenne doit progresser rapidement et de façon notable dans la sécurisation de ses données et systèmes d'information.

A défaut, c'est la sécurité de ses citoyens qu'elle met en jeu", affirment-ils. L'incident a été pris très au sérieux par les Etats membres. "Cette brêche dans la sécurité a contraint à l'arrêt immédiat de la réunion", a expliqué un des participants . "Le constat partagé par tous les états membres est qu'il est impératif de renforcer la sécurité des communications des institutions européennes", a-t-il ajouté. Les dirigeants européens ont demandé en juin 2019 "de nouveaux efforts conjoints pour protéger les institutions et organes de l'UE, leurs informat ions, leurs réseaux de communication et leurs processus décisionnels contre les activités d'acteurs malveillants". Les institutions européennes assurent que les communications des présidents sont protégées.