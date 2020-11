La diffusion télévisuelle par système analogique a cessé jeudi dans cinq wilayas dans le cadre du passage au système TV numérique terrestre, a indiqué à Sidi Bel-Abbes la chef de département communication de l’établissement public de la diffusion radiophonique et télévisuelle algérien, Saliha Benziada.

Dans une déclaration à la presse en marge de l'opération d’arrêt de la diffusion télévisuelle du système analogique terrestre à partir de la station de diffusion de Tessala (Sidi Bel-Abbes), Mme Benziada a indiqué que l’arrêt concerne également les wilayas d’Aïn Temouchent, Mascara, Saïda et Ouargla.

Ces wilayas entrent dans le cadre de la seconde phase de l’opération d’arrêt de la diffusion télévisuelle du système analogique, entamée le 17 novembre en cours pour 19 wilayas pour s'achever le 24 décembre prochain dans la wilaya de Bouira, a-t-elle fait savoir.

La première phase a été entamée le 17 juin dernier en vertu du rendez-vous fixé avec l’Union internationale des communications et avait concerné cinq wilayas.

La troisième et dernière phase du passage de l’analogique vers le numérique terrestre sera programmée durant le premier trimestre 2021 et verra le passage total au système numérique terrestre (TNT) entamé en 2010, a-t-elle signalé.

Saliha Benziada a souligné que la couverture via le système numérique terrestre a atteint actuellement plus de 77% au niveau national et ce, en rapport avec la densité de la population et non pas par rapport à la superficie géographique.

Concernant les avantages du passage du système analogique vers le numérique terrestre, la chef de département communication de l’établissement public de la diffusion radiophonique et télévisuelle algérien a indiqué qu’il fournit une "meilleure qualité du son et de l’image et permet au spectateur de recevoir le bouquet des six chaînes de télévision publiques", affirmant qu’avec ce système, la diffusion télévisuelle des chaînes nationales s’effectue à partir d’une seule station et non pas six comme c’est le cas avec le système analogique.

Saliha Benziada a appelé les citoyens à visiter le site Internet de l’établissement public de diffusion radiophonique et télévisuelle algérien pour suivre les explications sur la manière d’atteindre le système TNT.

De son côté, le chef du centre de radiodiffusion et télévision de Tessala, Tou Amar, a indiqué que la TNT a plusieurs avantages, dont "l’éco nomie d’énergie, la haute qualité du son et de l’image et une meilleure qualité de réception, avec la possibilité d’intégrer plusieurs services".

Il est à noter que le taux de couverture de la wilaya de Sidi Bel-Abbes avec le système TNT a atteint les 85%, selon Mme Benziada.