Une application mobile culturelle sera lancée "prochainement", par la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris jeudi auprès de la responsable locale du secteur, Nabila Goumeziane. Cette application dont le lancement rentre dans le cadre des orientations du Gouvernement et du ministère de la Culture et des Arts, pour la digitalisation des différents secteurs et de mise en ligne d’activités culturelles, répond exigences actuelles de numérisation, fortement exprimées durant la période de confinement partiel préventif contre la Covid-19, a expliqué Mme Goumeziane. Cette même responsable a souligné que cette application culturelle pour mobile "va servir de plateforme numérique qui va offrir divers services culturels et permettra à ses usagers d'être à jour et au cœur de l'action culturelle".

Afin de créer la base de données de cette application, un appel a été lancé par la direction locale de la culture et des arts à l'ensemble des artistes, auteurs, associations culturelles, maisons d'édition, promoteurs de spectacles, studios d'enregistrement et à tous les acteurs culturels, à s'inscrire, en remplissant un formulaire mis à leur disposition sur le site de cette institution et sur les réseaux sociaux.

"La base de données permettra de connaître de manière exhaustive le nombre d’artistes et autres intervenants dans le secteur culturel au niveau local et d'élaborer un catalogue qui mettra en exergue le potentiel de la famille artistique et du mouvement associatif de la wilaya", a ajouté Mme Goumeziane. Cette application mobile "sera une sorte de réseau pratique qui permettra aux artistes et partenaires du secteur dont la presse, de rester en contacte de manière permanente entre eux et avec la direction de la culture ce qui facilitera la communication instantanée avec eux pour toute démarche les concernant, tout en encourageant la création et la créativité", a-t-elle ajouté.