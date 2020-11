La wilaya de Tizi-Ouzou a bénéficié de 54 millions DA pour l'indemnisation des sinistrés des incendies ayant touché la région durant l'année en cours, a-t-on appris vendredi du conservateur local des forêts, Youcef Ould Mohand. indemnisation de quelque 684 sinistrés recensés se fera par la distribution de plants pour la réfection et des pailles pour l'opération de régénération des oliviers, figuiers et cerisiers en fonction des pertes enregistrées, a souligné M. Ould Mohand.

Par ailleurs, l'indemnisation des apiculteurs, dont les exploitations ont été endommagées ou détruites par les incendies, est, cette année, du ressort de la direction des Services agricoles (DSA), a, en outre, précisé le responsable.

S'agissant des incendies ayant touché la wilaya le mois de novembre en cours, dont un feu recensé au niveau du domaine forestier et trois dans le domaine privé, ayant ravagé une surface de sept hectares de couvert végétal, il a indiqué que "l'opération de recensement des dégâts pour l'indemnisation des sinistrés est toujours en cours". M. Ould Mohand a rappelé que la wilaya de Tizi-Ouzou a enregistré en 2020, quelque 372 feux ayant détruit 5 861 ha de couvert végétal, dont 2 120 dans le domaine forestier, 3 000 ha de broussailles ainsi qu'une surface de 571 ha d'arbre fruitiers.