La Société algérienne de distribution de l’électricité et de gaz (SADEG) de Sidi Abdallah a appelé ses clients à s’acquitter des factures de consommation d’électricité et de gaz, dont la valeur globale s’élève depuis, juillet écoulé, à plus de 2,5 milliards de Da, a-t-on appris du directeur de distribution au sein de cette Direction, Akli Chérif Hadjer. Dans une déclaration à l’APS, M. Hadjer a indiqué que la SDEG de Sidi Abdallah s’était engagée à ne procéder, tout au long de la période de confinement sanitaire, à aucune suspension de l’alimentation en électricité et en gaz, des abonnés qui n’ont pas encore réglé leurs factures ». Selon le même responsables, ces créances se sont élevées, à fin juillet dernier, à plus de 250 milliards de centimes, reparties entres clients ordinaires. Relevant que cette accumulation impacte négativement le rythme de travail de la Direction ainsi que son rendement, M. Hadjer invite toute la clientèle à s’acquitter de ses factures, via les différents supports disponibles, soit à travers les agences commerciales de Douera, Zéralda et de Sidi Abdallah, via le paiement électronique, ou au niveau des bureaux de poste. M. Hadjer a, toutefois, souligné que la SADEG de Sidi Abdallah octroie toutes les facilitations à ses clients ménages, dans le but de les aider à régler les créances en suspens, en leur offrant la possibilité d’obtenir un échéancier de paiement des factures impayées de grands montants, pour épargner ainsi au client l’accumulation des charges.