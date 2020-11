L’ouverture partielle des services de santé de l’hôpital universitaire de 240 lits de Kharouba, agglomération urbaine rattachée à la ville de Mostaganem, est prévue en fin décembre prochain, a-t-on appris jeudi des services de la wilaya.

Les responsables de la santé au niveau local se sont engagés, jeudi lors d’une visite inopinée du wali, Aïssa Boulahia à ce projet, pour l’ouverture du service de radiologie et du laboratoire d’analyses médicales de cet établissement hospitalier le 30 décembre prochain.

Il sera procédé, au début de l ‘année prochaine, à l’ouverture du restant des services pour la prise en charge des malades, parallèlement aux opérations techniques de test du matériel et des équipements médicaux et la formation de l’équipe administrative et professionnelle menée actuellement par un staff de médecins spécialistes, a ajouté la même source.

M. Boulahia s’est enquis, à l’occasion de cette visite, de l’état d’avancement des travaux en cours pour lever toutes les réserves qui ont été signalées lors des visites précédentes ainsi que les nouveaux équipements livrés aux services de santé mercredi dernier, et qui étaient nécessaires en prévision de l’ouverture de cet établissement hospitalier.

Le taux de réalisation de cette nouvelle infrastructure sanitaire qui s’est érigée en hôpital universitaire en septembre dernier est de 98 pour cent, le tout pour un coût global de près de 3 milliards DA, à laquelle il faut ajouter une enveloppe pour financer l’opération d’équipement en matériel médical estimé à 1, 25 milliard DA.

Cette infrastructure de santé regroupe, en son sein, nombre de structures et de pavillons médicaux, à l’instar du service de chirurgie composée de 6 salles d’opérations, un service de traitement aux rayons X, à la médecine légale, un pavillon des urgences médico-chirurgicales doté d'une rampe d’atterrissage d’hélicoptères en cas d’urgence extrême, selon le responsable du secteur.