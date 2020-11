Les services de la sûreté de daira de Merouana dans la wilaya de Batna ont saisi le matériel médical d’une clinique de chirurgie et restauration dentaire non agréée par les services sanitaires, a-t-on appris jeudi de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya.

L’opération a été menée sur la base de renseignements dénonçant un individu âgé de 49ans qui exerçait l’activité de chirurgie et plantation dentaire à la cité 874 logements sans autorisation de la direction de la santé et de la population (DSP), a -t-on précisé. Munis d’une perquisition, les services de sécurité ont procédé à la saisie de substances utilisées dans la conception de dents, moules dentaires, matières première, liquides et poudres utilisés dans le traitement des dents en plus d’équipement médical divers, un ordinateur et modèles de prothèses, selon la même source. L’enquête a démontré que le mis en cause avait procédé au transfert d’un fauteuil médical et un four de stérilisation vers un autre endroit, selon les témoignages d’employés exerçant dans cette clinique. Toutes les mesur es légales nécessaires ont été prises dans le cadre de cette affaire, a-t-on ajouté. Pour rappel, les services de la sûreté de daira de Merouana ont arrêté, novembre courant, dans une affaire similaire un repris de justice, âgé de 42ans qui exerçait, sans diplôme, le métier de dentiste dans un des quartiers de cette collectivité locale.

Le matériel utilisé ainsi que le laboratoire de restauration et de plantation de dents avaient été saisis et le mis en cause présenté devant la justice, a-t-on conclu.