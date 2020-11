Selon le ministre, ce programme qui s’ajoute à un quota global de 44.000 unités dont les travaux de réalisation ont été lancés récemment, intervient pour clore définitivement le programme de réalisation de 560.000 logements de la formule de Location-Vente (AADL).

"L'attribution des premiers quotas du programme restant se fera d'ici une année", a annoncé le ministre, relevant que de milliers de logements AADL seront livrés aux bénéficiaires de ce programme à la fin 2020.

Dans son allocution lors de la cérémonie de coup d’envoi pour le réalisation de ce quota, en présence des cadres du secteur, du Directeur général de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL), Tarek Belaribi et du wali d’Alger, Youcef Chorf a, le ministre a fait état de l’entame par le secteur, au cours de l’année 2021, et une fois le programme AADL 2 clos, de l’étude des dossiers des demandeurs de logement de cette formule, inscrits via le site électronique et qui ne se sont pas acquittés de la 1ère tranche.

Il a indiqué ,dans ce cadre, que les recours ayant été acceptés et dont les souscripteurs ne se sont pas encore acquittés de la 1er tranche, seront ouverts.

Soulignant dans son allocution la nécessité d’accorder tout l’intérêt à la réalisation des structures publiques annexes, le ministre a fait état de la réalisation de quelque 30 structures dans ce site devant être inscrites au titre du programme 2021.

M. Nasri a , en outre, indiqué qu’une instruction a été donnée par le secteur, portant interdiction de réaliser, à l’avenir et dans tout cadre de projet de logements, les locaux commerciaux en bas des immeubles.

Dorénavant il sera procédé à la réalisation de centres commerciaux séparés au niveau des cités de manière a préserver le côté esthétique des constructions, a-t-il fait savoir.

Ces centres seront réalisée soit par l'AADL ou par des investisseurs privés.

Le ministre a saisi cette occasion pour instruire le DG de l'AADL à l'effet d'élaborer des études plus approfondies pour la réalisation des structures publiques, des études qui prenant en considération la stratégie de transition énergétique vers les énergies renouvelables.

Le premier responsable du secteur de l'Habitat a également mis l'accent sur l'impératif d'entamer les travaux d'aménagement extérieurs après la finalisation des gros œuvres, de manière a parachever les travaux internes et externes en même temps.

Aussi, a-t-il appelé les autorités locales de baptiser ces cités dans les plus brefs délais.

M. Nasri a fait savoir, par ailleurs, que de nombreux fonctionnaires du secteur et des personnels de l'AADL avaient été contaminés par la Covid-19.

Ils continuent toutefois leur travail à distance afin de garantir la livraison des programmes dans les délais impartis, et permettra, partant, aux souscripteurs de sélectionner les sites fin novembre courant.

Le ministre qui a reconnu le retard accusé dans la réalisation des programmes en raison de la situation pandémique et des mesures de confinement, a tenu à rassurer les souscripteurs quant à la relance des chantiers.

Au terme de sa visite, M.

Nasri a donné le coup d'envoi d'une opération de reboisement à la Ville nouvelle de Sidi Abdellah, soulignant la nécessité d'encourager les micro-entreprises à réaliser des travaux d'aménagements extérieurs étudiés.

Le ministre a fait part, à cet égard, de l a mobilisation de son secteur à mener des opérations de reboisement et de consacrer davantage d'espaces verts dans les cités qui demeurent, dit-il, "un acquis pour les générations montantes".

Il a également mis en avant l'importance d'intégrer ces métiers dans les projets d'habitat et inculquer aux citoyens la culture du reboisement et de l'environnement.