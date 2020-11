Le Royaume-Uni a jugé, vendredi, qu'un accord commercial post-Brexit avec l'Union européenne "reste possible" malgré le temps serré qui reste pour la fin de la période de transition destinée à préparer sa sortie du bloc des 27.

"Il est tard, mais un accord reste possible et je vais poursuivre les discussions.

Mais pour qu'un accord soit possible, il doit respecter complètement la souveraineté du Royaume-Uni", a écrit sur Twitter le négociateur britannique David Frost, qui doit reprendre pendant le week-end les négociations en tête-à-tête avec son homologue européen Michel Barnier.

De son côté, M. Barnier avait annoncé plus tôt sur Twitter qu’il se rendrait à Londres vendredi soir pour poursuivre la discussion sur un accord commercial post-Brexit avec le Royaume-Uni, malgré la persistance de "divergences importantes".

Les négociations en face-à-face avaient dû être interrompues la semaine passée après un cas de Covid-19 dans l’équipe de Michel Barnier, le contraignant à se mettre en quarantaine.

Le Royaume-Uni a quitté l’UE le 31 janvier, mais il continue d’appliquer les règles européennes jusqu’au 31 décembre, une pério de de transition permettant aux deux partenaires de négocier un accord sur leur future relation commerciale.

Les négociateurs doivent conclure un accord suffisamment tôt avant la fin de l'année pour permettre sa ratification par le Royaume-Uni, mais aussi par le Parlement européen qui se réunit pour la dernière fois de l'année la semaine du 14 décembre.

Faute d'accord, les échanges entre Européens et Britanniques seraient régis par les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), érigeant brutalement de nouvelles barrières commerciales et causant d'importants coûts pour les entreprises importatrices des deux côtés et des retards aux frontières.