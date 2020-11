Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, qui assure la présidence de la Conférence de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP), présidera lundi 30 novembre les travaux de la 180ème réunion ministérielle de l’OPEP, devant se tenir par visioconférence, a indiqué jeudi le ministère dans un communiqué. Cette réunion "qui se tiendra, dans un contexte difficile caractérisé par les effets de la Covid-19 sur l’économie mondiale, sera suivie mardi 1er décembre par la tenue de la 12ème réunion ministérielle OPEP et non-OPEP qui réunira les pays signataires de la Déclaration de Coopération", fait savoir la même source.

Ces deux réunions seront consacrées, notamment, à l’examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court et moyen terme, souligne le ministère. Les 23 pays membres (13 pays de l’Opep et 10 pays non membres de l’Organisation), procéderont, également à l’évaluation de la mise en œuvre et du niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays signataires de la Déclaration de Coopération, tels que décidés par la 10ème réunion mi nistérielle OPEP et Non-OPEP du 12 avril 2020.

Selon le communiqué, cette évaluation devra permettre aux participants de "prendre les décisions qui s’imposent afin de préserver les équilibres du marché et assurer sa stabilité dans l’intérêt des pays producteurs et consommateurs".