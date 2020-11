L’équipe algérienne de football a reculé d’une place (31e), au dernier classement de la Fédération internationale (Fifa) pour le mois de novembre, publié vendredi sur le site officiel de l’instance mondiale.

Les « Verts », invaincus depuis 22 matchs, se sont qualifiés à la prochaine Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 au Cameroun, reportée à 2022, en battant le 12 novembre à domicile le Zimbabwe (3-1), avant de faire match nul face au même adversaire à Harare (2-2), quatre jours plus tard.

Sur le plan continental, l’Algérie préserve sa troisième place derrière le Sénégal (20e, +1), et la Tunisie (26e, inchangé).

Avec pas moins de 160 rencontres internationales à disputées au mois de novembre, dont des matches de qualification pour la Coupe du monde, pour la CAN, ou encore pour l’UEFA Euro 2020, le dernier classement mondial a connu quelques changements. Dans le haut du classement, le podium reste inchangé, mais la Belgique (1e) creuse un peu l’écart sur la France, son poursuivant.

Le Brésil (3e) se rapproche des Bleus suite à son parcours sans faute dans les éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde 2022.

S i les positions restent figées tout en haut de la hiérarchie, le top 10 évolue : le Mexique (9e, +2) et l’Italie (10e, +2) y font leur retour après neuf et quatre ans d’absence respectivement.

A l’inverse, la Croatie (11e, -2) et la Colombie (15e, -5) en sortent.

Les meilleures progressions sont à mettre à l’actif de deux équipes africaines : la Guinée Equatoriale (134e, +10) et le Burundi (138e, +10). La première a brillé dans une double confrontation face à la Libye (111e, -9), en matches de qualification pour la CAN-2021.

Le second a accroché puis battu la Mauritanie (101e, -3) dans le cadre de cette même compétition. Quatre autres sélections progressent de cinq places ou plus au classement.

Il s’agit de la Lettonie (136e, +6), de Curaçao (76e, +5), de l’Azerbaïdjan (109e, +5) et du Sud Soudan (163e, +5). Le prochain classement mondial sera publié le 10 décembre prochain.