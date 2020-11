Le président de la FAF a, par ailleurs, pris le soin d'informer son proche entourage afin qu’il prenne les mesures nécessaires dans une conjoncture où l'on constate une flambée épidémique depuis quelques semaines en Algérie, souligne la FAF sur sa page officielle Facebook.

Le président de la FAF avait conduit la délégation algérienne à Harare (Zimbabwe) à l'occasion de la confrontation des Verts contre les Warriors le 16 novembre pour le compte de la quatrième journée des qualifications de la CAN 2021.

Pour rappel, trois internationaux algériens, Ramy Bensebaini (Borussia Monchengladbach/Allemagne), Yacine Brahimi ( Al-Rayyan Sport /Qatar) et Aissa Mandi (Real Betis/Espagne) avaient été testés positifs au Covid-19 la semaine dernière, après leur retour du stage des "Verts" ponctué par deux matchs contre le Zimbabwe (3-1,2-2) pour le compte des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN2021. Par ailleurs, et lors d’une intervention ce vendredi sur la radio chaîne 3, le président de la FAF a, à l'occasion du coup d'envoi du championnat de Ligue 1 saison 2020/2021, appelé tous les acteurs du football national à faire preuve de maturité et de sens des responsabilités pour permettre un bon déroulement de la compétition et l’organisation des rencontres dans le strict respect des mesures barrières et protocole sanitaire mis en place à cet effet.