Le stage de la sélection nationale d'athlétisme, spécialité marche, cross-country et demi-fond, qui initialement devait s'achever le 2 décembre prochain, au Centre de Loisir de Tikjda, a été finalement prolongé jusqu'au 8 du même mois, a-t-on appris vendredi auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAA).

"La décision de prolonger ce stage est intervenue suite à la demande des athlètes et de leurs entraîneurs, ayant souhaité bénéficier de plus de temps" a précisé l'instance fédérale.

Ce stage de préparation a été entamé le 11 novembre courant, avec une vingtaine d'athlètes (messieurs et dames), spécialisés en marche, en cross-country et en demi-fond.

Par ailleurs, une trentaine d’athlètes des spécialités sprint et épreuves techniques effectueront un stage de préparation du 2 au 24 décembre prochain à Tlemcen.

Ce stage qui aura lieu au stade d’athlétisme de Lalla Setti entre dans le cadre de la préparation des prochaines échéances internationales, notamment, les championnats d’Afrique qui auront lieu du 1er au 5 juin 2021 à Oran.