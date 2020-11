Le technicien Habib Kheraïfia est devenu le nouvel entraîneur de l'Olympique El-Oued, en remplacement d'Ahcène Aït Abdeslam, a annoncé le club pensionnaire du championnat d’Excellence de handball, jeudi soir sur sa page officielle Facebook.

Il s’agit d'un retour au bercail pour Kheraïfia, qui avait déjà dirigé par le passé la barre technique de la formation du sud. " Kheraïfia avait drivé l’équipe, avec laquelle il avait réalisé d’excellents résultats et jouer les premiers rôles en championnat.

On souhaite que le club puisse retrouver sa place qui le sied et la réussite au coach dans sa nouvelle mission", a indiqué le club dans un communiqué.

Pour rappel, Kheraïfia avait occupé le poste de directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de handball (FAHB) sous l’ère de l’ancien président Saïd Bouamra, avant de démissionner en 2015.

Avant la suspension du championnat en mars dernier, en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), les gars d’El-Oued occupaient la dernière place de la poule B, dominée par le GS Pétroliers.