Selon les organisateurs, ces compétitions sportives, qui sont devenues une véritable tradition, visent la promotion des relations entre les personnels militaires dans le cadre de la fraternité par le sport, la relance de la pratique sportive et l'éducation physique au sein de l’ANP, ainsi que l'évaluation de la préparation physique de ses éléments au sein de leurs unités respectives.

Quelque 1.300 participants représentant les différentes directions régionales, services et cellules affiliés à la 1re Région militaire étaient présents à Blida.

Cette compétition a comporté trois courses chez les hommes selon les catégories d'âge suivantes : moins de 28 ans, les 28-35 ans et les plus de 35 ans.

Une course pour les dames était aussi au programme.

A Oran, plus de 1.000 coureurs ont pris part au cross disputé au niveau du parcours du 2e régiment de transport et de la circulation routière "Chahi d Belkacem Hadadene" relevant de la 2e Région militaire.

La compétition a comporté trois courses en messieurs sur des distances de 7 à 12 kilomètres selon les catégories d'âge suivantes : 18-28 ans (12 km), 28-35 ans (10 km) et les plus de 35 ans (7 km).

La course 12 km catégorie de 18 à 28 ans a été remportée par Chaher Aroubia, alors que chez les 28 à 35 ans, Khawas Mohamed a décroché la première place.

Dans celle de 35 ans et plus, Rettab Merzoud a pris la première place.

Un millier de coureurs, tous âges et grades confondus, ont pris part également au cross militaire du Challenge du nombre, organisé jeudi au complexe sportif de la 4e Région militaire à Ouargla.

Cette course, réservée aux militaires de la 4e RM qui se sont mesurés sur un parcours de trois kilomètres, a été dominée de bout en bout par les athlètes de la 94e compagnie de la Police militaire.

Chez les moins de 28 ans, Othmane Ziz a pris la première place et dans la catégorie 28-35 ans, son coéquipier Yazid Ghedioui a bissé la victoire de la 94e compagnie de la Police militaire qui a dominé les deux podiums.

Dans la catégorie des plus de 35 ans, le dernier mot est revenu à Rabie Houas de la direction régionale des infrastructures militaires.

Dans une allocution prononcée au nom du commandant de la 4e RM, le chef d’Etat- major de la 4e RM, le général-major Amar Zaimi a souligné l’importance de la pratique sportive dans le milieu militaire, et qui constitue une partie intégrante du quotidien des activités contribuant à la préparation physique et morale du militaire.