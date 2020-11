Deux panels d’experts - un pour le football féminin et l’autre pour le football masculin - ont décidé des noms retenus pour chaque catégorie. La cérémonie de remise des prix Fifa The Best, initialement prévue en septembre a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), se tiendra finalement sous une forme virtuelle le 17 décembre.

Les successeurs de Lionel Messi et Megan Rapinoe, couronnés l'an passé à la Scala de Milan, recevront un trophée au goût de Ballon d'Or, puisque la récompense suprême habituellement décernée en décembre par le magazine France Football a été annulée cette année.

Le lauréat ou la lauréate est sélectionné(e) par un jury international composé d’un panel de Fifa Legends ainsi que des supporters et supportrices du monde entier inscrits sur FIFA.com.

Les deux composantes du jury disposent du même poids électoral.

Les amateurs de football ont jusqu’au 9 décembre à 23h59 (CET) pour soumettre leurs votes sur FIFA.com.

La Fifa dévoilera le 11 décembre les trois finalistes de chacune des sept catégories.