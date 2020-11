Le football algérien va donc enfin pouvoir se réveiller de sa "léthargie", mais une fois n’est pas coutume, en l’absence du public en raison des mesures préventives décidées pour endiguer la propagation du virus.

Les stades à travers le pays vont sonner creux dans ce qui sera le premier championnat professionnel à 20 clubs, au lieu de 16.

Le changement a été approuvé par les clubs professionnels, sur proposition de la Fédération algérienne (FAF), dans le cadre du léger remaniement du système de compétition pyramidal.

Le stade Omar-Hamadi sera le théâtre de cette première affiche de la saison entre l’USMA et l’ESS, deux équipes qui aspirent à revenir au-devant de la scène après un exercice 2019-2020 en-deçà des attentes.

L’USMA a vécu une semaine mouvementée, suite au limogeage de son entraîneur français François Ciccolini dimanche, pour a voir boycotté la cérémonie protocolaire à l’issue du match de Supercoupe d’Algérie perdu face au CR Belouizdad (1-2) la veille.

L’entraîneur-adjoint Benaraïbi Bouziane a été appelé à la rescousse pour être nommé dans la foulée à la tête de la barre technique, avec comme objectif immédiat de remobiliser les troupes en vue de ce choc face aux Sétifiens.

L’ESS, dont le capitaine Akram Djahnit est incertain pour blessure, se rendra à Alger avec la ferme intention de réussir ses débuts, sous la houlette du technicien tunisien Nabil Kouki.

Cette rencontre s’annonce équilibrée en perspective et ouverte à tous les pronostics.

La JS Kabylie, dont l’effectif a été largement remanié, entamera la saison à domicile face au CA Bordj Bou Arréridj, dirigé sur le banc par Dziri Billel.

Les "Canaris", pas très rassurants lors des matchs amicaux, devront sortir le grand jeu pour éviter le faux départ et gagner ce premier match face à une équipe du CABBA capable du meilleur comme du pire.

De son côté, le NA Husseïn-Dey, auteur du record du plus grand nombre de joueurs recrutés cet été, sera face à un véritable test à la maison, en affrontant le MC Oran, dont le compartiment offensif, mené par l’ancien buteur du MC Alger Hicham Nekkache, a craché le feu lors des matchs amicaux.

Le Nasria, entraîné par Nadir L eknaoui, a démontré de bonnes dispositions durant la période préparatoire, ce qui pourrait lui permettre de réaliser un bon départ, même si le club oranais ne compte pas effectuer le voyage à Alger en victime expiatoire.

Le NC Magra, bon dernier au classement final du précédent exercice, accueillera dans son antre des Frères-Boucheligue l’ASO Chlef, avec l'objectif d’éviter les erreurs du passé et entamer la saison du bon pied.

Pour sa part, l’Olympique Médéa, nouveau promu et champion de Ligue 2 2019-2020, débutera à domicile face à la JS Saoura, dans un match qui promet entre deux équipes pratiquant un beau football.

La JSS, dont l’entraîneur Meziane Ighil a prolongé son contrat durant l’intersaison, va devoir lutter également contre les conséquences de la pandémie de Covid-19. En effet, le club de Béchar sera contraint d’effectuer de longs trajets par route en raison de la fermeture de l’espace aérien.

Le staff technique aura certainement du pain sur la planche pour maintenir les joueurs en forme physiquement.

Les trois autres promus en Ligue 1, la JSM Skikda, le WA Tlemcen et le RC Relizane, auront à coeur de réussir leur retour parmi l’élite.

Si le RCR partira légèrement favori à domicile face au Paradou AC, le WAT et la JSMS devront puiser dans leurs ressources, puisqu'ils auront à e ffectuer deux déplacements périlleux pour défier respectivement le CS Constantine et l’US Biskra.

A noter que deux matchs sont reportés à une date ultérieure : USM Bel-Abbès - MC Alger et AS Aïn M’lila - CR Belouizdad, les deux clubs algérois étant engagés au tour préliminaire (aller) de la Ligue des champions d’Afrique. Le MCA sera en appel au Bénin pour croiser le fer samedi (17h00) avec les Buffles du Borgou, alors que le Chabab accueillera dimanche les Libyens d’Al-Nasr au stade olympique du 5-Juillet (17h00).