Le président de la Fédération algérienne de handisport (FAH), Mohamed Hachfa, et son bureau fédéral, ont été suspendus suite à un rapport de l'inspection générale du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), a appris l'APS mardi du MJS.

"Le président Hachfa et son bureau fédéral ont été suspendus suite à un rapport de l'inspection générale du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Un directoire a été installé pour gérer les affaires courantes", a précisé la même source, sans détailler les motifs derrière cette décision.

Cette dernière intervient dans le cadre des visites de contrôle et d'inspection au niveau de différentes fédérations nationales, en vue de la prochaine opération de renouvellement des instances sportives. Avant la FAH, les présidents de fédérations et membres des bureaux fédéraux de deux instances (boxe et bodybuilding, fitness et powerlifting) avaient été suspendus suite à des visites de contrôle de l'inspection générale relevant de la tutelle.