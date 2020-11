La Fédération internationale de voile (World Sailing) a annoncé, mardi sur son site, l'élaboration d'un calendrier pour la première moitié de la saison, avec comme événements d'ouverture fixés désormais aux Bermudes (24-25 avril 2021) puis à Tarente, pour le Grand Prix d'Italie (5-6 juin).

"En remplacement des Grands Prix de San Francisco et New York, c'est celui des Bermudes (avril 2021) qui donnera le coup d'envoi de notre saison 2 et ouvrira la voie à un exercice élargi qui devrait comporter neuf compétitions", a indiqué World Sailing.

Bien que San Francisco et New York devaient initialement accueillir les premiers événements après le report de la saison 2 de SailGP en raison du coronavirus, la ligue, chargée de la gestion des compétitions, a modifié le calendrier "pour assurer une plus grande certitude et réduire les déplacements au début de l'année. Le Grand Prix des Etats-Unis, prévu à San Francisco, servira désormais de Grand Final SailGP saison 2 et devrait avoir lieu en avril 2022", a expliqué l'instance internationale.

Selon la même source, "les Bermudes sont non seulement la destination insulaire ultime, mais ont été en grande partie à l'abri de la pandémie.

En raison de ses mesures de santé et de sécurité efficaces, les Bermudes sont un lieu idéal pour relancer le championnat mondial de course et accueillir des entraînements de pré-saison".

"Nous sommes extrêmement heureux que notre portefeuille de partenaires de sites se soit élargi pour inclure des événements aux Bermudes et en Italie.

Les deux sites devraient offrir d'excellentes conditions pour nos courses à grande vitesse et à proximité du rivage.

Ce nouveau calendrier nous permet de planifier nos premiers événements de 2021 avec plus de confiance tout en conservant un événement américain en fin de saison", s'est félicité le P-dg de SailGP, Russel Coutts.

Après le redémarrage de la ligue aux Bermudes, SailGP se déplacera en Europe - où quatre de ses huit équipes nationales sont basées - pour une série de cinq épreuves de Grands Prix commençant à Tarente.

"L'Italie est depuis longtemps l'une des meilleures destinations de voile au monde, et la ville côtière du sud accueillera pour la première fois les meilleurs marins du monde".

Le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui aura pour théâtre Plymouth, aura ensuite lieu les 17 et 18 juillet, suivi du Grand Prix du Danemark à Aarhus, les 20 et 21 août.