Le nombre de décès constatés a été plus de deux fois supérieur aux 302 de lundi, portant le bilan à 170.115 morts, selon la même source.

Le Brésil a enregistré 31.100 nouveaux cas de Covid-19 mardi, soit près du double des 16.207 de lundi, portant le nombre total d'infections à 6.118.708.

Ce pays d'Amérique latine a déploré le deuxième plus grand nombre de décès liés au nouveau coronavirus au monde après les Etats-Unis, et le troisième en nombre d'infections derrière les Etats-Unis et l'Inde.

Le nombre de décès et de cas étant à nouveau en hausse depuis quelques semaines, les spécialistes ont prévenu qu'on était potentiellement en train d'assister au début d'une deuxième vague.

Le Brésil a connu le taux de transmission le plus élevé depuis le mois de mai de cette semaine : à 1,30, ce qui signifie que 100 malades transmettent le virus à 130 autres personnes, a averti l'Imperial College de Londres.