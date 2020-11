L'évaluation des mesures prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du coronavirus (Covid-19) et les dispositifs particuliers et opérationnels à mettre en œuvre pour l'approvisionnement en eau potable ont été au menu d'une réunion présidée mardi par le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, avec les walis.

Ont pris part à cette réunion, tenue par visioconférence, les ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, de l’Education nationale, de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, de l’Agriculture et du Développement rural ainsi que le ministre des Ressources en eau, indique un communiqué des services du Premier ministre.