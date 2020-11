Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, a réagi mardi à l’attaque contre des installations pétrolières près de Djeddah, en Arabie Saoudite, en condamnant toute attaque contre des installations pétrolières dans tout pays membre de l’OPEP.

"Suite à l’attaque contre des installations pétrolières près de Djeddah, en Arabie Saoudite, M. Abdelmadjid Attar, ministre algérien de l’Energie et président de la Conférence de l’OPEP, a réaffirmé l’importance de la sécurité d’approvisionnement et de demande, et des flux d’énergie vers les marchés mondiaux qui doivent rester libres et ne doivent pas être restreints par quelque moyen que ce soit", indique un communiqué du ministère.

Considérant que l’énergie est cruciale pour l’économie mondiale dans son ensemble, et que ce genre d’agression aura pour conséquence de perturber l’approvisionnement mondial en pétrole, il a tenu à "condamner toute attaque contre des installations pétrolières dans tout pays membre de l’OPEP", poursuit le communiqué.