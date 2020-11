L'évaluation des mesures prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du coronavirus (Covid-19) et les dispositifs particuliers et opérationnels à mettre en œuvre pour l'approvisionnement en eau potable ont été au menu d'une réunion présidée mardi par le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, avec les walis.

Ont pris part à cette réunion, tenue par visioconférence, les ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, de l’Education nationale, de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, de l’Agriculture et du Développement rural ainsi que le ministre des Ressources en eau, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Cette réunion a été consacrée en premier lieu à "l’évaluation des mesures prises dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du coronavirus ainsi que les dispositions à prendre, notamment pour renforcer les capacités au niveau des établissements hospitaliers en matière de lits d’hospitalisation et de réanimation", précise la même source.

Dans le même cadre, "la situation sanitaire au niveau des établissements scolaires a été examinée avec la présentation du dispositif de suivi spécifique mis en place par le secteur de l’éducation nationale au niveau central et local avec l’évaluation des besoins en matière de moyens supplémentaires de prévention, de protection et de désinfection".

En second lieu, la réunion a examiné "les dispositifs particuliers et opérationnels à mettre en œuvre par les walis, en coordination avec les secteurs concernés, pour la sécurisation de l’approvisionnement de la population en eau potable afin de pallier au déficit pluviométrique suite à la vague de sécheresse que traverse notre pays", ajoute le communiqué. Quant au volet consacré au système de prévention contre les inondations, "un état des lieux a été présenté ainsi que sur les actions à mener dans l’immédiat durant la saison automnale et hivernale". A la fin de la réunion, le Premier ministre a instruit les walis à l’effet d’"accroitre le degré de vigilance face à la récente recrudescence de l’épidémie du Covid-19, tout en axant les efforts sur l’amélioration de la prise en charge de l’hospitalisation des patients".

Le Premier ministre a chargé aussi les walis de "veiller à la mobilisation de brigades de contrôle composées notamment des inspecteurs du corps de l’éducation nationale et les personnels de la san té scolaire pour effectuer un contrôle permanent et rigoureux de l’application du protocole sanitaire dans chaque établissement scolaire et de veiller à la répartition équitable et continue en moyens de prévention et de protection au niveau de ces établissements".

En outre, M. Djerad a demandé aux walis d’"impliquer les associations de parents d’élèves dans le dispositif de suivi de la situation sanitaire au niveau des écoles, des collèges et des lycées afin de les mobiliser davantage dans les efforts sensibilisation et de communication sur l’importance du respect des mesures préventives contre la propagation de l’épidémie en vue d’améliorer". Sur un autre plan, le Premier ministre a chargé les walis d’"entreprendre toutes les actions nécessaires en vue d’améliorer l’approvisionnement du citoyen en eau potable aussi bien au niveau des villes que dans les zones d’ombre".

Aussi, il les a instruit d’"examiner avec diligence les demandes introduites pour le forage de puits notamment pour l’agriculture".

Par ailleurs, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de "renforcer les actions de proximité et le contact des autorités locales ainsi que les responsables de services déconcentrés de l’Etat avec les citoyens pour être à leur écoute et prendre en charge leurs préoccupations". De même qu’il a demandé à "assurer une meilleure coordination entre les différents services de l’Etat au plan central et local dans la gestion des dossiers qui ont un impact direct sur la vie des citoyens". Enfin, le Premier ministre a souligné l’importance de "poursuivre les actions de communication et sensibilisation en direction des citoyens, particulièrement autour du respect des protocoles sanitaires et des mesures de prévention et de protection".