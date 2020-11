La Société algérienne de production de poids-lourds de marque Mercedes-Benz "SAPPL-MB", relevant de la Direction des industries militaires mécaniques (MDN), a procédé mardi à la livraison de 389 camions multifonctions et de bus à Alger au profit de 16 institutions militaires et civiles publiques et privées.

Présent à cette cérémonie, le représentant de la Direction des industries militaires au MDN, le colonel Samir Remili, a souligné le travail des employés et des dirigeants de la SAPPL-MB "qui ont pu relever le défi en répondant à la demande de nos partenaires ayant trouvé la qualité et le coût raisonnable en nos produits et l'efficacité de nos équipements sur le terrain". Un défi relevé, a-t-il dit, malgré les conditions sanitaires que connait le monde actuellement, ayant eu un impact négatif sur l'économie mondiale.

Ainsi, 320 camions ont été livrés au profit de la Direction centrale du Matériel, relevant du MDN, 15 au profit de la l’Etablissement central de construction relevant du MDN, dix (10) au profit de la société El Baraka Construction, un (01) cam ion au profit de l'Entreprise nationale des grands travaux pétroliers (ENGTP, filiale de Sonatrach), quatre (04) au profit de Cosider Construction (filiale du groupe Cosider), six (06) au profit de l'entreprise publique de transport Filtrans, deux (02) au profit de l'entreprise Halliburton et deux (02) camions au profit de la Société de maintenance industrielle Somiz.

Il a également été procédé à la livraison de cinq (05) bus de type "Conecto" au profit de l'Entreprise de transport urbain et suburbain de la wilaya de Blida, de dix (10) bus au profit de l'Entreprise de transport urbain et suburbain de la wilaya de Setif ainsi que de quatorze (14) camions au profit de six entreprises privées activant dans divers secteurs économiques.

Dans une allocution lors de la cérémonie de signature des protocoles de livraison avec les représentants des organismes et établissements concernés, le Directeur général de l'Algerian Motors services-Mercedes Benz (AMS-MB), Hamoud Tazrouti, a fait savoir que cette livraison intervient dans le cadre des orientations de l'Armée Nationale Populaire (ANP) pour la fabrication et la commercialisation de produits locaux de qualité internationale avec des pièces de rechange d'origine et des services efficaces d'après-vente.

Il a également fait savoir qu'AMS-MB compte ouv rir des branches régionales dans six (06) wilayas dans une première phase. "Malgré les retards enregistrés du fait de la Covid-19, nous avons inauguré la branche de Tiaret depuis quelques mois. Il sera procédé également au lancement d'une branche à Tlemcen d'ici début 2021 ainsi que des branches à Setif et Oran dès le début du second semestre 2021", a-t-il énuméré, ajoutant que les branches d'AMS-MB d'Ouargla et de Béchar seront lancés courant du troisième trimestre de l'année prochaine.

De plus, selon M. Tazrouti, l'entreprise qu'il dirige compte développer son réseau de distributeurs agréés à travers le pays via des conventions qui seront signées d'ici la fin de l'année en cours afin de couvrir l'ensemble du territoire national.

A noter que cette livraison intervient dans le cadre de la satisfaction des besoins des structures du MDN et des différentes entreprises nationales publiques et privées, sous la supervision directe de la Direction des fabrications militaires du MDN.

De plus, cette opération s'inscrit dans le processus du développement des différentes industries militaires, notamment l'industrie mécanique, à la lumière de la stratégie adoptée par le MDN avec les différentes structures et entreprises concernées, visant à relancer l'industrie nationale avec des produits de qualité, répondant aux normes internationales.