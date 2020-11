Le président sortant du Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré est en tête de la présidentielle de dimanche dernier, avec 593 557 voix soit 58,14% des voix, selon les résultats provisoires de 190 communes sur plus de 300, compilés par la commission électorale nationale indépendante (Ceni).

Kaboré est suivis du chef de file de l’opposition Zéphirin Diabré avec 148 798 voix soit 14,57% et Eddie Komboïgo du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) avec 139 017 voix soit 13,62%, selon la Ceni.

La Ceni est composée de cinq représentants de l’opposition, cinq représentants de la majorité et cinq représentants de la société civile.

La plateforme de l’opposition avait dénoncé des "irrégularités et insuffisances" et annoncé déjà qu’elle envisageait de rejeter les résultats des élections.

L’Alliance des Partis et Formations politiques de la majorité Présidentielle (APMP), a expliqué dans une déclaration que "les insuffisances relevées, quoique regrettables, ne sont pas d’une ampleur susceptible d’impacter de manière significative les résultats du scrutin", tout en invitant les can didats de l’opposition à "l’apaisement et surtout à poursuivre l’esprit de concertation et de consensus qui a jusque-là prévalu".

Le gouvernement burkinabè a prévenu, mardi soir, dans une déclaration qu’il "ne saurait cautionner" d'aucune manière tout manquement dans l'application des textes en rapport avec ces élections.

Des organisations de la société civile, telles que le Réseau Ouest Africain d'édification de la paix/Burkina Faso (WANEP-Burkina Faso), et la coalition des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections (Codel) ont apprécié "positivement" le déroulement de ce scrutin, malgré certaines irrégularités constatées.

Au total, 6.490.144 électeurs, étaient appelés aux urnes, au Burkina Faso et à l'étranger, dont 23.108 électeurs de la diaspora dans 22 pays à travers le monde.

Treize candidats, dont le président sortant Roch Marc Christian Kaboré, sont en lice pour la présidentielle, alors que 96 partis, 5 formations politiques et 25 regroupements d’indépendants, soit un total de 10.652 candidats se disputeront les 127 sièges du Parlement. Le taux de participation provisoire se situe entre 38 et 40%, selon la mission d’observation de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) qui avait indiqué qu’elle était "globalement satis faite" du déroulement du scrutin.