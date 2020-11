Une quantité de plus de 3.100 comprimés psychotropes et une importante somme d’argent, revenu de la vente de ces drogues, ont été saisies par la brigade de lutte contre les stupéfiants de la sûreté de wilaya de Blida, a indiqué lundi dans un communiqué, la cellule de communication de ce corps sécuritaire. Selon la même source, les éléments de la brigade de lutte contre les stupéfiants ont saisi lors d’une première opération, un total de 1.673 comprimés psychotropes et un montant de 170.000 DA revenu de la vente de ces produits retrouvés dans le domicile d’un premier suspect qui se chargeait de les écouler au niveaux d’un quartier du centre-ville de Blida. L’ouverture d’une enquête par les services concernés, a permis d’identifier le fournisseur du premier suspect et chez qui une somme de 3,4 millions de DA, revenu de la vente des psychotropes et une machine pour compter les billets de banque, ont été saisi, a-t-on ajouté. Une autre opération, menée suite à l’exploitation de renseignement faisant état d’une vente de psychotropes dans un des quartiers du centre ville de Blida, a permis d’interpeller une personne en flagra nt délit et en possession de 1.500 comprimés psychotropes. Les trois mis en cause dans cette affaire ont été présentés devant la justice, a-t-on souligné de même source.