A cette occasion, le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme organise une conférence nationale sur "La femme et la cohésion familiale à la lumière des changements technologiques", sous la supervision de la ministre du Secteur, Mme Kaoutar Krikou , dans le but d'examiner "l'étendue de l'impact des médias sur les individus et la famille et les nouvelles formes de violence liées aux réseaux sociaux, notamment en période de confinement en raison de la pandémie de Covid-19 et son impact sur la famille et la société.

La conférence vise à "informer et à sensibiliser sur les effets du phénomène de la violence sous ses différentes formes sur la société, en particulier la violence liée aux réseaux sociaux, dans le but de la pr évenir par des campagnes de sensibilisation, mettre en valeur le rôle des autorités concernées et faire connaitre les services fournis dans le domaine de la lutte contre la violence à l'égard de la femme et le renforcement de la prise en charge des femmes en situation difficile, en sus de la coordination entre les secteurs concernés par cette question afin d'améliorer la qualité des services fournis aux femmes et aux jeunes filles en situation difficile, notamment celles victimes de violence", a indiqué mardi un communiqué du ministère. Parmi les objectifs de cette rencontre, figure aussi « le renouvellement de l'engagement de l'Algérie à œuvrer pour la promotion des droits des femmes et en vue de les protéger de toutes les formes de violence, conformément aux conventions internationales et à la législation nationale, notamment à la lumière des circonstances exceptionnelles que traverse le pays en raison de la propagation du nouveau coronavirus. La représentante du Fonds des Nations Unies pour la population en Algérie, le Conseil national des droits de l'homme, le Conseil national de la famille et de la femme, plusieurs secteurs ministériels et organes concernés participeront à cette conférence, ainsi qu’un représentant de la société civile et des médias.

La célébration d e la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, intervient cette année dans le contexte d’une situation sanitaire exceptionnelle que connaît le monde entier, et qui nécessite de prendre des mesures préventives pour limiter la propagation de la Covid-19.