La Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) a finalisé l'émission d'obligations internationales de premier rang libellées en dollars américains non garanties par des actifs conformément à son programme mondial de billets à moyen terme.

Au total, 40 000 obligations ont été émises à une valeur nominale de 200 000 dollars portant le montant de l'émission à 8 milliards de dollars.

Les obligations arriveront à échéance après 3, 5, 10, 30 et 50 ans, selon un dépôt de la bourse mercredi.

Le géant pétrolier a déclaré que les obligations venant à échéance dans 3 ans auront un taux de rendement de 1,250%, tandis que celles venant à échéance dans 5 ans auront un rendement de 1,625%.

De plus, les obligations venant à échéance dans 10, 30 et 50 ans auront un taux de rendement de 2,250%, 3,250% et 3,500%, respectivement.

Le 16 novembre, Saudi Aramco a commencé à émettre des obligations internationale.