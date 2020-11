La Banque Extérieure d’Algérie (BEA) et le Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR) ont signé une convention-cadre permettant aux petites et moyennes entreprises de bénéficier d'une couverture sur les financements des crédits d'investissement accordés par cette banque publique, a-t-elle indiqué mardi dans un communiqué. Le Pdg de la BEA, Latrache Lazhar, a estimé, suite à la signature qui a eu lieu à Alger la fin de la semaine écoulée, que les PME et les micro-entreprises ont besoin d'un financement par les banques et les institutions financières, et que cet accord permet de renforcer le mécanisme de leur financement pour la réalisation de leurs projets d'investissement.

Il a tenu, par ailleurs, à assurer que la Banque allait "continuer à offrir ses services en cette conjoncture exceptionnelle marquée par la propagation de la pandémie du Coronavirus".

Le FGAR intervient en sa qualité de co-preneur de risque en faveur des PME sollicitant des crédits d'investissement affectés à la création d'entreprise, à l'extension d'activité et au renouvellement et/ou rénovation des équipements, rappelle le communiqué de la BEA.

Le taux de couverture consenti par le FGAR sur ses fonds propres peut atteindre 80% du montant du crédit bancaire accordé par la BEA pour un plafond de 100 millions de dinars, alors que celui accordé sur les fonds Meda, dans le cadre de l'accord de partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne, atteint 60% du principal des financements accordés par cette même banque pour un plafond de 250Millions de Dinars, précise-t-on de même source.