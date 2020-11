Vers 10H20 GMT (11H20 à Alger), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier gagnait 1,38% par rapport à la clôture de mardi, à 48,52 dollars.

A New York, le baril américain de WTI pour le même mois gagnait 1,11% à 45,41 dollars.

Il faut remonter au 6 mars dernier pour retrouver des prix équivalents.

Deux facteurs principaux sont à l'origine de la flambée des prix du pétrole de ces dernières semaines, selon des spécialistes qui citent l'évolution positive des vaccins et la perspective d'une prolongation des coupes actuelles de la part de l'Opep+, qui semblent déjà prises en compte par les marchés. Les laboratoires AstraZeneca, Pfizer/BioNTech et Moderna ont fait part ces derniers jours d'une bonne efficacité de leurs futurs vaccins contre le Covid-19, une véritable planche de salut pour la demande d'or noir. Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés de l'Opep+ se retrouvent en début de semaine pr ochaine pour statuer sur l'accord de réduction de la production qui les lie.

Selon celui-ci, le retrait actuel du marché de 7,7 millions de barils par jour doit être ramené à 5,8 millions à compter de janvier 2021.

Beaucoup d'observateurs de marché tablent sur un report de trois à six mois.

Selon plusieurs analystes, le feu vert de Donald Trump à la transition politique avec l'équipe du président élu Joe Biden contribuait également à la hausse des cours du brut.