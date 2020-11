Une superficie de 76.587 hectares a été réservée à la céréaliculture dans la wilaya de Tissemsilt dans le cadre de la campagne labours-semailles de la saison agricole 2020-2021, a-t-on appris mardi auprès de la Direction des services agricoles (DSA).

La superficie consacrée à la culture de différentes variétés de céréales a baissé de plus de 5.400 hectares de céréales par rapport à la saison agricole précédente (82.000 ha), a indiqué à l’APS le chef de service réglementation de la production végétale et animale, Mâamar Medjahed, expliquant que cela est du à la volonté de plusieurs agriculteurs de la wilaya de laisser des terres agricoles en friche pour se reposer durant une saison.

Ainsi, plus de 53.000 ha ont été consacrés cette année à la culture du blé dur et 1.290 du blé tendre, ainsi que 20.325 ha ont été destinés à la production d’orge et 1.667 ha d’avoine.

Dans le but de réussir cette campagne, la DSA a mis en oeuvre de nombreux moyens, notamment la fourniture de plus de 10.100 qx de semences de céréales et 7.700 qx d’engrais aux agriculteurs à travers l’ensemble des points d ’approvisionnement relevant de la Coopérative de céréales et des légumes secs (CCLS) de la wilaya, a-t-on souligné.

De son côté, la CCLS a ouvert, début août dernier, un guichet unique au niveau de la ville de Tissemsilt pour répondre aux besoins des producteurs de céréales de la wilaya en semences et engrais. Lors de la même opération, des moyens matériels "importants" ont été mobilisés dont 1.910 tracteurs, 3.041 engins de labours, 205 semoirs, 69 engins pour les engrais et 164 autres de traitement chimique et 918 remorques, a détaillé M. Medjahed.

Le chef de service réglementation de la production végétale et animale a fait savoir également que la DSA a élaboré un programme d’orientation spécial pour la saison agricole actuelle comportant des journées de sensibilisation destinées aux producteurs de céréales de la wilaya pour faire connaître notamment les moyens de soutien qu'offre l’Etat aux agriculteurs.

La wilaya de Tissemsilt avait réalisé durant la saison agricole précédente une production de 700.000 quintaux de différentes variétés de céréales, selon les statistiques de la DSA.