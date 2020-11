L'engin a été lancé par une fusée Longue-Marche 5 à 04H30 (20H30 GMT lundi) depuis le centre spatial de Wenchang, sur l'île tropicale de Hainan (sud), selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Cette mission inhabitée Chang'e 5 constitue la nouvelle étape du programme spatial chinois, qui avait frappé un grand coup début 2019 en faisant atterrir un engin sur la face cachée de la Lune, une première mondiale. La sonde envoyée cette fois-ci a pour objectif de collecter des poussières et des roches lunaires, notamment en creusant le sol jusqu'à une profondeur de deux mètres, puis de les renvoyer sur Terre.

Ces échantillons pourront ensuite aider les scientifiques à mieux comprendre l'histoire de la Lune. Il s'agit de la première tentative de ramener des roches lunaires depuis la mission inhabitée Luna 24, menée avec succès par l'ex-URSS en 1976.

Le lancement de Chang'e 5 était initial ement prévu pour 2017. Mais l'échec d'un vol d'essai la même année de la fusée Longue-Marche 5, indispensable à la mission, a conduit à un report de trois ans. La sonde chinoise devrait atterrir sur la Lune fin novembre. Le retour des échantillons sur Terre devrait lui intervenir vers début ou mi-décembre. Ce n'est pas la première fois que la Chine lance un engin vers l'astre lunaire.

Elle y a déjà fait atterrir deux petits robots téléguidés (les "Lapins de jade") lors des missions Chang'e 3 (en 2013) et Chang'e 4 (débutée en 2018).

Chang"e est le nom d'une déesse de la Lune dans la mythologie chinoise. La Chine qui a envoyé son premier astronaute dans l'espace en 2003, espère assembler une grande station spatiale à l'horizon 2022 et entend envoyer des hommes sur la Lune d'ici une dizaine d'années.