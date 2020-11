Une campagne de sensibilisation sur les avantages multiples de l'utilisation du paiement électronique dans les espaces commerciaux a été lancée lundi à Adrar, en coordination entre les secteurs du Commerce et de la Poste et le mouvement associatif.

L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme de vulgarisation au profit des commerçants sur la fourniture gratuite des terminaux de paiement électronique (TPE) et les divers avantages de leur utilisation, avant l'entrée en vigueur de l'obligation de leur exploitation par les opérateurs économiques, dès le début de l'année prochaine, a expliqué le chef de service de protection du consommateur et de la répression des fraude, relevant de la direction du Commerce, Smail Bensaddek.

Le représentant de l'unité de wilaya d'Adrar d'Algérie-Poste, Mebarek Meghnoune, a affirmé, pour sa part, qu'Algérie-Poste met ces équipements gratuitement à la disposition des opérateurs économiques. Des équipements qui, a-t-il souligné, permettent aux clients d'éviter la pression sur les bureaux de Poste et, aussi, les risques de contamination au coronavir us à travers la manipulation de monnaies, en plus de la possibilité d'utilisation de la carte magnétique Edhahabia pour leurs achats.

Dans le même contexte, le responsable du bureau de wilaya d'Adrar de l'organisation algérienne de protection du consommateur et son environnement, Cherif Serhani, a salué l'initiative et la fourniture gratuite par Algérie-Poste des TPE dans une première phase, en plus de contribuer aux efforts de lutte et de prévention de la propagation du Covid-19.

Abondant dans le même sens, le secrétaire général-adjoint de la Coordination nationale de protection de la société (représentation d'Adrar), Mehdi Dahbi, tout comme le représentant de l'association de défense du consommateur et de l'Environnement, Abdelwahab Belkheir, ont mis l'accent sur la sensibilisation du plus grand nombre de commerçants et d'opérateurs économiques à travers la wilaya sur l'intérêt de généraliser le recours au procédé du paiement électronique, vu les risques engendrés par la manipulation fréquente de monnaie en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle.