Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présenté ses sincères condoléances à la famille de l'ancien ministre de la Communication, Abderrachid Boukerzaza décédé lundi à l'âge de 65 ans des suites d'une longue maladie.

"C'est résigné devant la volonté de Dieu que j'ai appris la nouvelle du décès du Dr. Abderrachid Boukerzaza, ancien ministre, ancien militant actif au sein des associations pour jeunes et enseignant universitaire", a écrit M. Djerad sur sa page Facebook.

"Mes sincères condoléances à la famille et aux proches du regretté, priant Dieu Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à ses proches", ajoute le Premier ministre.