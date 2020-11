Les accidents de la circulation ont fait plus de 2.400 morts et plus de 20.000 blessés dans plus de 16.000 accidents de la route enregistrés au niveau national durant les dix premiers mois de 2020, a indiqué lundi la Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR).

"Au total, 2.422 personnes ont trouvé la mort et 22.003 autres ont été blessées dans 16.171 accidents de la circulation enregistrés, au cours des dix premiers mois de l’année 2020, au plan national en zones urbaine et rurale, lit-on dans le communiqué de la DNSR.