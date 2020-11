La promotion de la culture entrepreneuriale en milieu des étudiants a été, lundi, au centre d'un webinaire organisé par la Maison de l'entrepreneuriat de l'Ecole supérieure en sciences biologiques (ESSB) d'Oran et l'antenne de wilaya de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ).

Organisée en ligne à l'occasion de la semaine de l'entrepreneuriat, la première édition de l'Université d'automne s'étalant sur deux jours, sera l'occasion pour les étudiants de prendre amplement connaissance de l’ensemble des étapes à entreprendre avant, pendant et après la réalisation de la micro-entreprise.

Pour Mme Nafila Kerrouche, formatrice et représentante de l'ANSEJ, l’entrepreneuriat peut offrir aux étudiants des opportunités pour mettre en œuvre leurs projets et créer des emplois même pour d'autres personnes. "Il suffit d’avoir une idée claire et précise sur le projet que vous comptez réaliser dans ce cadre dans n’importe quel domaine autorisé et vous trouverez les facilités administratives et financières, qui vous permettront de concrétiser votre micro-entreprise sur le terrain et réussir ainsi votre avenir", a-t-on souligné.

Pour elle "beaucoup de moyens et dispositifs ont été mis à la disposition des étudiants par l'Etat pour transformer leurs idées innovantes en projets concrets, dont le dispositif ANSEJ. "Il existe une véritable pépinière des futurs gestionnaires d’entreprises que nous nous proposons de prendre en main afin de leur inculquer les techniques modernes d’entrepreneuriat et les inciter à créer leurs propres entreprises", a-t-elle encore indiqué.

L'Agence finance les projets innovants des jeunes étudiants après l'aval des maisons de l'entrepreneuriat, implantées au niveau des différentes universités. Un cadre de l'ANSEJ, formateur et accompagnateur des jeunes porteurs de projets est installé de façon permanente dans chaque maison d'entrepreneuriat, a-t-on fait savoir. Pour sa part, Sabiha Touami, chargée d'études au département des crédits de la Banque nationale d'Algérie (BNA) a évoqué les facilités financières accordées aux porteurs de projets innovants dont le non remboursement du crédit par les jeunes promoteurs pour les trois premières années, ainsi que des taux d'intérêt nuls.

Une étude préalable est réalisée par les chargés d’études de la banque traitant la faisabilité, la fiabilité ainsi que la rentabilité du projet ainsi que les créneaux autorisés, a-t-elle indiqué.

D'autres interventions autour des procédures d'affiliation à la CNAS et à la CASNOS, d'inscription au registre de commerce et la création juridique des entreprises, ont également été proposées lors de ce webinaire qui a vu la participation d'un bon nombre d'étudiants.