Le skippeur français Charlie Dalin a frappé un grand coup mardi, en creusant considérablement l'écart en tête du classement provisoire du Vendée globe 2020, suivant le pointage effectué à 4h00 GMT.

Le Français, sociétaire de l'équipe Apivia, qui avait dépassé son compatriote Thomas Ruyant la veille, pour prendre la tête de cette course, a en effet poursuivi sa descente de l'Atlantique sud avec la même cadence.

Il est désormais à 41,7 milles nautiques (77 km) devant Ruyant (LinkedOut).

Le duel entre les deux Français se déroule loin devant Jean Le Cam (Yes We Cam), doyen de la course, troisième à près de 300 milles du premier.

Le Français Kevin Escoffier (PRB) conserve sa 4e place. Le Gallois Alex Thomson (Hugo Boss), ancien leader de la course dont le voilier a connu de sérieux dommages dans la nuit de samedi à dimanche, recule à la 7e place, dépassé par l'Allemand Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco) et le Français Yannick Bestaven (Maître Coq IV). La tête de flotte longe un couloir qui doit la mener vers le cap de Bonne-Espérance, pour rejoindre les mers du sud, que beauc oup de marins engagés sur cette neuvième édition ne connaissent pas encore.